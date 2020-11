Le départ de Trump | «Le meilleur scénario pour les républicains» -Rafael Jacob

On ignore toujours officiellement qui sera le prochain président américain au lendemain de l’élection et le verdict final pourrait se faire attendre advenant des recomptages et des contestations judiciaires.

En conversation avec Mario Langlois, le spécialiste de la politique américaine Rafael Jacob fait le point sur la présidentielle et sur les résultats au Sénat et à la Chambre des représentants qui ont toute leur importance dans le contexte.

À commencer par une évidence: si Joe Biden devient le 46e président américain, il vivra une situation pas vue depuis 1989.