Élections américaines | Ce que les Texans aiment de Trump

Contre toute attente, le Texas, bastion républicain, a été le théâtre d’une lutte plus serrée que d’habitude lors de la présidentielle 2020.

Avec plus de 82 pour cent du dépouillement des voix dans la nuit de mardi à mercredi, les républicains avaient plus de 52 % des voix exprimés contre 46,4 % pour les démocrates et ils ont réussit à conserver le contrôle de l’État pour le Collège électoral.

Julie Lesage, une francophone et femme d’affaires résidant au Texas, a expliqué à Mario Langlois et Valérie Beaudoin les raisons pour lesquelles le président Donald Trump exerce un attrait auprès de l’électorat de cet État en fonction de la culture texane.

On l’écoute…