Présidentielle américaine | Un ultime débat civilisé et audible

On ne sait pas encore si le dernier débat en vue de la présidentielle américaine entre Donald Trump et Joe Biden permettra aux indécis de trancher, mais force est d’admettre qu’il fut plus civilisé et audible que le premier.

Le président et le vice-président sous la présidence de Barack Obama se sont affrontés verbalement, jeudi, à Nashville, à 13 jours de l’élection américaine. La journaliste Kristen Welker, du réseau NBC, était la modératrice.

Plus calme et plus discipliné qu’il y a quelques semaines où le débat fut cacophonique au possible, Donald Trump a défendu sa gestion de la pandémie et il a déclaré que « nous avons un vaccin qui arrive », sans être plus précis quant au calendrier.

Joe Biden, qui a affiché une vigueur qui a surpris quelques observateurs, lui a reproché de ne pas avoir de plan sur la question et qu’il n’y avait « aucun scientifique sérieux au monde qui pensait que (le virus) allait disparaître bientôt. »

La pandémie, les questions raciales, l'immigration, l’environnement, la sécurité nationale, ainsi que la politique étrangère étaient au menu des segments de discussion.

Donald Trump a demandé à Biden des explications sur les activités de son fils Hunter en Chine et en Ukraine, en déclarant que le candidat démocrate s'était enrichi au passage. Biden a nié et a demandé au président ses déclarations d'impôts que l'on attend toujours.

Dans le débat sur les questions raciales, Donald Trump a déclaré qu'il était « la personne la moins raciste dans cette pièce. ».

Quant aux clivages aux États-Unis, Biden a souligné qu’il ne voyait pas « des États rouges ou des États bleus, mais les États-Unis d’Amérique ».

Selon les estimés, plus de 45 millions d’Américains ont déjà voté par anticipation.