«Au plan économique, ça va mieux qu'on pensait en Chine»

Au moment où de nombreux pays, dont le Canada, sont confrontés à une seconde vague de la pandémie de COVID-19, la Chine semble avoir maîtrisé le virus, en bonne partie du moins. Or, selon Loïc Tssé, spécialiste de l’Asie, il faut se méfier des informations en provenance des autorités chinoises.

La Chine semble consolider son statut de premier État manufacturier et commercial sur la planète.

L'économie chinoise a rebondi plus rapidement que celle des Etats-Unis durant la pandémie.

Le produit intérieur brut de la Chine devrait augmenter de plus de 5 % au cours du troisième trimestre 2020. Il était entre 2 et 3 % au trimestre précédent, selon la Bank of America Global Research.

Au dire de M. Tassé, les technologies numériques sont particulières prometteuses en Chine. C’est même un moteur économique pour sortir les Chinois de la crise.