Couvre-feu à Paris en temps de COVID | «À partir de 21h, il n'y aura plus personne dans les rues»

«Ça concerne quand même 20 millions de Français. À partir de 21h, il n'y aura plus personne dans les rues (...) Une amende 135 euros et si vous récidivez 1500 euros. Les 1500 euros en cas de récidive sont vraiment dissuasifs. (...) Ils sont 73% des Français à être favorables au couvre-feu et 94% disent qu'ils vont le respecter. »