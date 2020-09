Attaques terroristes survenues à New York, il y a 19 ans | «Doit-on laisser ce terrible évènement dans le flou ou rester aux aguets?»

«19 ans plus tard, je demeure tout autant horrifié de ce qui s’est passé. Je suis incapable de trouver en moi la moindre excuse, le moindre pardon. Cet attentat est une pure expression du fanatisme religieux et de cruauté. Il fallait être terriblement tordu afin d’imaginer une telle façon de tuer des gens. Ceux qui ont perpétré cette monstruosité étaient les fils de familles aisées saoudiennes, pour la plupart. Ils étaient instruits, mais fous de dieu. L’Occident a ramolli depuis ces attaques; on a tendance à oublier… Doit-on laisser ce terrible évènement dans le flou ou rester aux aguets?»