Manifestation anti-masques à Berlin | «C'est une minorité extrêmement radicale» -Hélène Kohl

Certaines villes d’Europe telles Berlin, Londres et Paris ont vécu samedi des manifestations contre la « dictature » ou la « tyrannie » médicale.

Plus d’un millier de manifestants étaient présents dans les rues de Londres, un grand nombre également à Paris, et à Berlin, la manifestation a tourné à l’affrontement avec plus de 300 arrestations.

Les opposants au port du masque et aux mesures de restriction contre le coronavirus sont-ils le signe d’un mouvement qui va prendre de l’ampleur?

En conversation avec Paul Houde, la correspondante à Berlin Hélène Kohl met les choses en perspective.