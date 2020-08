Présidentielle américaine | La peur de l'autre comme argument de vote

Les conventions républicaines et démocrates étant derrière nous, les États-Unis se préparent à vivre une campagne à la présidentielle américaine hors normes pour les deux prochains mois.

Selon la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin, les deux camps misent passablement sur la peur de l’autre camp.

Jeudi soir, en clôture de la convention républicaine, le président Donald Trump a déclaré que l’élection à venir déciderait si « on préserve le rêve américain ou si on laisse un agenda socialiste démolir notre destinée chérie. »

La semaine précédente, lors de la convention démocrate, l’ancien président Barack Obama avait parlé de « la fin de la démocratie » si les choses ne changeaient pas.

« Des deux côtés, on se dit : « On est tellement divisés aux États-Unis. On est tellement polarisés. » On veut conscientiser les gens au danger, d’un côté comme de l’autre, en disant : « Vous voyez ce qui va arriver? Alors, allez voter. »