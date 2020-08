Vote postal | Le président américain pourrait ne pas être désigné le soir de l'élection

Les démocrates veulent donner 25 milliards $ pour soutenir le service postal, mais il est évident que cette aide ne franchira pas les étapes d’adoption au sénat et à la chambre des représentants.

« C’est la raison pour laquelle les gens des partis démocrates et républicains insistent pour dire aux gens d’aller voter le plus vite possible.

« Car si l’écart n’est pas mince et est grand, ça va être plus facile de prononcer qui va être le prochain président des États-Unis le soir de l’élection et non deux semaines plus tard. »

L’analyste revient aussi sur les discours de Joe Biden, de sa colistière Kamala Harris, de l’ex-président Barack Obama et de son épouse Michelle.

On l’écoute…