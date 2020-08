Explosions mortelles à Beyrouth | Le gouvernement libanais démissionne

«En fait le soir, tout le monde se retrouve à la place des Martyrs, au centre-ville, et le nouveau but des manifestants, c’est d’entrer dans le parlement. Il faut savoir que le parlement, depuis plusieurs mois, est extrêmement barricadé. Il y a des murs de béton, il y a des murs de fer. Non, rien ne calme les manifestants, sauf la journée où les gens nettoient.