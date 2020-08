Explosion à Beyrouth | «Malheureusement, plus le temps avance, plus les mauvaises nouvelles s’enchaînent» -Clotilde Bigot

«Il y a environ une soixantaine de personnes connues qui sont portées disparues et évidemment, tout le monde s’active. Malheureusement, plus le temps avance, plus les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Par exemple, il y a une jeune fille dont les photos circulent beaucoup sur les médias sociaux et en octobre, on la voyait avec un drapeau libanais dans une manifestation. Les gens disent sur les médias sociaux qu’à cause des dirigeants, celle-ci est décédée et ne pourra plus manifester.»