L’État de New York veut dissoudre la NRA | «Elle a une culture de copinage et de malversations financières»

«Ceci est l’aboutissement d’une série de conflits à l’interne, qui ont mené à la démission de Oliver North, remplacé ensuite par Wayne LaPierre. Des informations contenues dans documents utilisés par la procureure ont coulé dans les médias. Une enquête interne à la NRA a démontré qu’il y a une culture de copinage et de malversations financières dans l’organisation. En plus, la NRA n’a pas payé correctement ses impôts depuis plusieurs années. Elle fait aussi face à d’autres problèmes judiciaires et financiers. En fait, la NRA a de gros problèmes de dettes.»