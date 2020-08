Revue de presse | «Les explosions à Beyrouth ont été puissantes et dévastatrices»

«Tous les médias font état de ces spectaculaires explosions qui ont frappé le port de Beyrouth vers 18h, mardi. Une première explosion a secoué la ville. Quelques secondes plus tard, une seconde explosion beaucoup plus puissante a provoqué un gigantesque champignon dans le ciel. Certains ont comparé l’effet des secousses à une bombe atomique. Évidemment, ce n’est pas le cas. Elle a été dévastatrice. Des bâtiments ont été détruits à des kilomètres. Actuellement, il y aurait au moins une centaine de morts et des milliers de blessés.»