Deux énormes explosions successives ont dévasté, mardi, le port de Beyrouth, ainsi qu'une partie du centre-ville.

Les autorités libanaises rapportent plus de 50 morts et plus de 2750 blessés.

La double déflagration se serait produite dans une zone portuaire qui abrite des bâtiments où des explosifs saisis sont entreposés.

Aucun autre détail sur l'origine des explosions n'a filtré.

Le premier ministre du Liban a décrété une journée de deuil national à la suite des événements.