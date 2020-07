«Sans les Russes, Trump ne serait rien parce qu’il avait besoin d’argent»

Portrait d'une famille dysfonctionnelle

Puis la nièce de Donald Trump, Mary Trump a publié le livre «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man».

Dans ce livre, cette docteure en psychologie trace le portrait d’une famille dysfonctionnelle.

Chercheure associée à la Chaire Raoul-Dandurand et chroniqueuse de politique américaine au Réseau Cogeco, Valérie Beaudoin a lu le livre de Mary Trump.