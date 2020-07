États-Unis | Bilan d'un 4 juillet en pleine pandémie

Les États-Unis ont célébré leur indépendance en plein cœur de la pandémie, samedi, et les citoyens pourraient en faire les frais au cours des prochaines semaines.

En conversation avec Paul Houde, Marie Poupart et Richard Châteauvert résument la journée d’hier de leurs points de vue distincts, en Floride et à New York.

Si les plages du Sud-Est de la Floride (Miami, Hollywood, Fort Lauderdale) étaient fermées le 4 juillet, ce n’était pas le cas de celles du Nord-Ouest de l'État, comme Miramar.

« La plage était bondée. Les gens étaient collés comme des sardines. Aucune distanciation social », explique Marie Poupart.

« Ce n’est pas très loin de l’Alabama. C’est une des plus belles régions de la Floride : un sable blanc, une eau cristalline. C’est un endroit très fréquenté par les stars de Nashville. Et c’est beaucoup moins cher l’hiver. »

Infections et hospitalisations en hausse

Pour ce qui est du bilan national, la situation ne s’est pas améliorée en regard de la veille, comme le rapporte Richard Châteauvert.

« Ce matin, le nombre de nouveaux cas d’infection est en hausse dans 37 États américains et le nombre d’hospitalisations est en hausse dans 27 États. Il y a eu près de 11 500 nouveaux cas d’infections en Floride, samedi. Ça égale presque la pire journée, ici, à New York, le 15 avril, où nous étions l’épicentre. La Floride est actuellement l’épicentre aux États-Unis. »