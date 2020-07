Sondage sur le moral des Américains | «71 % sont en colère» -Richard Châteauvert

Quel est le moral des Américains en cette journée de célébration de l'Indépendance? Pas très bon, à en juger par un sondage effectué cette semaine.

En conversation avec Paul Houde, le correspondant Richard Châteauvert a mis les choses en perspective.

« Je suis à New York depuis 24 ans et c’est le pire 4 juillet de ma vie. C’est le plus déprimant.