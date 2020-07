La collaboratrice du prédateur sexuel Jeffrey Epstein arrêtée

Ghislaine Maxwell, l’ex-confidente et collaboratrice du prédateur sexuel Jeffrey Epstein, a été arrêté, jeudi, et inculpée de six chefs d’accusation.

Madame Maxwell, 58 ans, a notamment été inculpée d’incitation à des actes sexuels illégaux et agressions sur des mineures, elle qui est soupçonnée d’avoir recruté des mineures pour Epstein. Ce dernier s’est suicidé dans sa cellule il y a un an.

Elle a été arrêtée dans la ville de Bradford, dans le New Hampshire.

En compagnie de Jean-Luc Mongrain, Richard Châteauvert retrace la longue saga de Jeffrey Epstein et des développements potentiels à venir à la suite de l’arrestation de Ghislaine Maxwell.