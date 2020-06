Plages de la Floride | «Il n'y a eu aucun règlement de suivi» -Bernard Daudrumez, sauveteur

Après une éclosion de près de 9 000 nouveaux cas de coronavirus vendredi, l’État de la Floride a battu son propre record samedi, avec près de 10 000 infections supplémentaires.

Depuis le lundi 22 juin, le «Sunshine State» a officiellement dénombré 35 254 nouveaux cas.

Ces récentes éclosions ont mené à un climat particulier dans le sud de l’État, explique la correspondante Marie Poupart.

« Comme les jeunes – qui propagent l’infection et qui sont de plus en plus hospitalisés – ont exagéré et que les propriétaires d’entreprises – qui n’ont pas respecté les règles sanitaires – ont exagéré, la mode est à la réprimande dans le Sud de la Floride.

« Vendredi, sept restaurants du boulevard Las Olas on dû fermer leurs portes pour 24 heures. Et l’un d’entre eux a reçu une amende de 14 000 $ car il n’en était pas à sa première offense. »

Plages bondées

Résidant de la Floride depuis 45 ans, le Québécois Bernard Daudrumez a pris sa retraite de son métier de sauveteur, vendredi. Celui qui est âgé de 62 ans était donc aux premières loges ces dernières semaines afin de mesurer le respect – ou le non-respect – des mesures de distanciation sur les plages.

« La plage où je travaillais a été fermée durant huit semaines, de la fin mars jusqu’à la mi-mai », dit-il.

« Les gens sont retournés à la plage à ce moment et puis est arrivée la fin de semaine du Memorial Day, à la fin du mois. Et ça a été un envahissement comme à l’habitude. Je regardais ça et il n’y avait aucun changement. Aucune distanciation. Aucun règlement de suivi. »