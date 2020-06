COVID-19 | Les États-Unis dans la tourmente

À bien des égards, il y a non seulement des variantes selon les États, mais aussi selon les villes.

« À Houston, dans le comté où se situe la ville, on doit maintenant porter des masques en public, explique Julie Lesage. On revient où on était avant. Ici, on a décidé de fermer les bars.

« On était à 75 % de la capacité dans les restaurants, là, on revient à 50 %. On recule. »