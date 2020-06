Coronavirus | Cuba s'apprête à déconfiner... localement

Les Québécois ont toujours eu un faible pour l’île de Cuba qui a été nettement moins touchée que d’autres pays depuis le début de la pandémie.

Selon les chiffres officiels, le pays dénombre 84 décès depuis le début de la crise sanitaire mondiale et un peu plus de 2000 cas d’infections.

Résident à Santa Lucia, le Québécois Pierre Ste-Marie brosse le portrait de la situation avec Paul Houde.

« Le tourisme, ça a toujours été de première importance à Cuba. On nous a annoncé jeudi dernier qu’il y a trois phases (de déconfinement) qui s’en viennent.

« La première phase, qui va débuter le 22 juin, c'est seulement pour les touristes nationaux. On va ouvrir certains hôtels pour les Cubains. Il faut savoir que juillet, c’est le mois des vacances pour les Cubains. »

Il n’y a pas encore de date avancée pour le retour des touristes internationaux.

« Je pense que le gouvernement va regarder ce qui va se passer dans les hôtels avec les touristes nationaux. S’il y a des cas de virus qui augmentent… »

Et si le gouvernement cubain va de l’avant avec une ouverture de ses frontières aux touristes étrangers, seuls quelques régions du pays pourront déconfiner.

« Ici aussi, il y avait un confinement dans les maisons et on n’avait pas accès ailleurs. Je ne pouvais pas sortir de Santa Lucia. Il y avait des forces de contrôle. Je ne pouvais pas aller dans une autre province, ni même dans une autre vielle située à 40 kilomètres d’ici. C’était impossible. Et quand vous sortiez dans les zones de magasins, le masque était obligatoire. »

On l’écoute…