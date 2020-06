COVID-19 au Brésil | «Les gens sont en train de mourir de faim, aussi» -Serge Boire

Avec plus de 800 000 cas confirmés de coronavirus et plus de 42 000 morts, le Brésil est actuellement le point le plus chaud de la pandémie sur le globe.

Le pays d’Amérique du Sud vient désormais au deuxième rang mondial pour le plus grand nombre d’infections et de décès, dans les deux cas, derrière les États-Unis.

Le Brésil a devancé les 41 000 morts du Royaume-Uni au cours des dernières heures.

Le journaliste Serge Boire estime que le pire est encore à venir.

« Il y a environ un mois, on nous faisait des graphiques pour nous dire que le sommet de la courbe, elle arriverait au mois de juin. Mais là, on est rendu au mois d’août.

« De la manière dont on gère la crise, ici, au Brésil, on peut s’attendre à 5000 morts par jour en août. Nous, on est encore en pente ascendante. On parle entre 1000 et 1300 infections par jour dans un pays où on a repris depuis lundi les activités normales… »

Si Serge Boire admet que les positions du président Jair Bolsonaro qui pense que l’économie est plus importante de la pandémie, le grand problème, c’est l’absence – relative – de tests.

« On a testé environ un million de personnes sur une population de 210 millions, ce qui fait dire aux épidémiologistes qu’il faut multiplier les cas d’infections par 6 ou par 12 pour avoir le portrait réel. Dans le premier cas, on parle de 4 millions de cas. Dans la seconde, de près de 10 millions… »

Un autre problème guette le Brésil. L’itinérance n’a jamais été si importante dans ce pays qui s’était partiellement relevé, au plan économique, il y a une dizaine d’années.

« On avait des maires qui étaient contre le discours de Jair Bolsonaro, qui suivaient les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Mais là, ils se rendent compte que les gens sont en train de mourir de faim. Aussi. »