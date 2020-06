George Floyd | Les répercussions sur les corps de police

Autre modification importante, au Kentucky, il est désormais interdit pour la police d’entrer chez les citoyens sans prévenir.

« Avec les mandats «no knock warning», on ne cognait pas, on rentrait chez les gens et ces derniers pouvaient se défendre avec une arme à feu et étaient abattus par les policiers. C’est ce qui produit avec Breonna Taylor (à Louisville). »