COVID-19 aux États-Unis | Hausse d'hospitalisations dans 14 États

Samedi matin, on dénombrait 428, 000 morts du coronavirus sur la planète, du nombre, 116 000 décès provenaient des États-Unis. Mais sur place, il semble y avoir un clivage entre la perception et la réalité.

Le commentateur Richard Châteauvert note que la situation que les Américains vivent depuis quelques jours est « une situation un peu surréaliste. On a l’impression que le virus est terminé. »

L’agence fédérale Center for Disease Control (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) tient désormais ses conférences… par téléphone. L’administration Trump ne tient plus de point de presse et le groupe de travail est invisible. Tout au plus, le Docteur Anthony Fauci se manifeste.

« C’est comme si on voulait nous faire croire que le virus est terminé. »

Les chiffres aux États-Unis disent justement le contraire.