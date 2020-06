Black Lives Matter | Jusqu'où ira le mouvement de protestation?

À l’instar de ce qui s’est passé à New York, Washington a eu droit à des manifestations monstres, samedi, elles aussi, pacifiques.

Présente à Washington, la correspondante Laurence Haïm a commenté cette journée au micro de Paul Houde.

« C’est une image que l’on a envie de voir plus souvent depuis une semaine aux États-Unis », dit-elle.

« On s’attendait à de la violence… Il y a eu beaucoup, beaucoup de joie dans les rues de Washington avec des manifestants qui dansaient, qui chantaient et qui voulaient montrer une autre image que celle de manifestants criant et réclamant justice. »

« Il y avait des danses devant la Maison-Blanche, des gens qui se tenaient par la main et qui chantaient. C’était un peu comme dans les années 1960, au moment où il y avait beaucoup de gens qui chantaient contre la guerre du Viêtnam. »

Trump minimise le mouvement

Le président américain a contesté sur les réseaux sociaux le nombre avancé d’un million de manifestants.

« On est maintenant dans un combat politique. On n’est pas très loin de l’élection présidentielle et tout ce que fait Donald Trump va être fait pour gagner l’élection en novembre. Il veut montrer à sa base qu’il reste le président de la loi et de l’ordre et que ça, finalement, ce n’est qu’un petit mouvement. »