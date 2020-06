Mort de George Floyd | «La blessure est très profonde dans la population; non seulement chez les Noirs, les Latinos ou les Arabes...»

«C’était la dixième soirée, jeudi, et ce fut assez pacifique dans l’ensemble. Dans le cas de New York, par contre, il y a eu des arrestations de gens qui manifestaient de manière très calme. Il y a eu des affrontements plus importants dans certains secteurs de la ville, comme le Bronx. […] Il y a eu une cérémonie très touchante avant les funérailles de Floyd. Ce qu’on comprend, c’est que la blessure est très profonde dans la population. Non seulement pour les Noirs, les Latinos ou les Arabes. Les blancs n’acceptent pas non plus de tels gestes de violence de la part d’un policier. Je le rappelle, c’est un meurtre. Il n’y a pas d’autre mot pour décrire l’événement. Un autre témoin, un homme qui était dans la voiture avec Floyd, a dit que les policiers l’ont interpelé avec une attitude agressive.»