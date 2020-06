Menace d'envoyer l'armée contre des manifestants américains | Donald Trump critiqué sévèrement

Après avoir menacé d’envoyer l’armée pour mater les manifestants antiracistes, le président américain Donald Trump est la cible de nombreuses critiques.

Mercredi, le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a publiquement contredit le président Trump en s’opposant au déploiement de l’armée américaine sur son territoire.

De plus, l’ancien secrétaire américain à la Défense et ancien membre très influent du gouvernement Trump, Jim Mattis, a été très cinglant dans un communiqué publié mercredi dans le magazine The Atlantic.