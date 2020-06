Couvre-feux non-respectés dans plusieurs villes américaines, dont New York

Alors que des couvre-feux avaient été imposés dans plusieurs villes américaines, dont à New York, plusieurs manifestations se sont toutefois déroulées en soirée, défiant les avertissements.

À New York, dont le couvre-feu avait été devancé à 20h et qui sera maintenu jusqu'à dimanche, les manifestants se sont rendus à la maison du maire et se sont retrouvés devant la Trump Tower.