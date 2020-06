Tensions raciales aux États-Unis | Que fait Donald Trump?

Depuis la mort de l’Afro-Américain George Floyd, vraisemblablement tué au Minneapolis par un policier blanc, des manifestations monstres et des émeutes raciales se poursuivent depuis six jours aux États-Unis.

Les Américains sont en colère et choqués depuis la plus récente tragédie impliquant la mort de cet homme de 46 ans, décédé à la suite d'une intervention policière menée par Derek Chauvin.

Dans la foulée d'une pression sociale énorme, le policier a été arrêté et accusé de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire.

Depuis six soirs consécutifs, des millions d’Américains prennent la rue pour manifester leur indignation. Ils dénoncent haut et fort le racisme et le profilage racial qui existent encore aux États-Unis.

Certaines manifestations ont éclaté en émeutes.

Mais que fait Donald Trump?

Alors que la moitié des états américains ont recours à la Garde nationale pour sécuriser les manifestations, d’autres ont décrété des couvre-feux pour éviter davantage de débordements violents qui ont eu lieu lors de ces rassemblements.