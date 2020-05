COVID-19 et pauvreté mondiale | «C’est un recul de deux décennies» - Luc Ferrandez

«Donc, des gens qui vivent avec 6$ par jour, malnutrition, maladies, violence. C’est un recul de deux décennies en termes de lutte à la pauvreté. Et ce qui est terrible, c’est qu’ils n’ont pas accès aux solutions que les pays riches ont mis en œuvre. Nous, on a ‘’boosté’’ le déficit à des niveaux stratosphériques et la monnaie ne s’effondra pas du jour au lendemain. Mais ce n’est pas le cas au Ghana! Eux, ils sont pris à la gorge et ne peuvent pas mettre en place des éléments de base pour aider leur population à seulement survivre»