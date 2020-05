Le géant brésilien durement touché par la COVID-19

On parle de près de 21 000 cas d'infection par jour. On dépasse les 1000 morts quotidiennement. C'est une catastrophe. Les lits dans les hôpitaux sont pratiquement tous occupés au pays. Pis encore, les Brésiliens n'ont pas atteint le pic de la pandémie. Pourtant, on parle déjà de rouvrir les commerces au début juin.»