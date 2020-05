Déconfinement graduel en Italie | «Beaucoup de gens sont dans la survie économique»

«On peut même sortir visiter des amis. Cela dit, plusieurs commerces refusent d’ouvrir, car les indications du gouvernement ne sont pas claires. Elles laissent beaucoup de place à l’interprétation, du moins. En fait, beaucoup de commerçants sont dans l’incapacité de rouvrir leur porte. Le gouvernement a fait de nombreuses promesses financières depuis le début de la crise. Mais, concrètement, seulement une personne sur six a eu droit à un prêt bancaire. Par ailleurs, plus de la moitié des chômeurs n’ont pas reçu d’argent. Les gens sont dans la survie économique. Par exemple, les demandes de soutien dans les banques alimentaires ont triplé. On attend toujours de l’aide concrète. Entretemps, il y a beaucoup de frustration. Dans la population.»