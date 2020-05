Pandémie | Plusieurs pays exigent des éclaircissements de l'OMS et de la Chine

«Derrière tout ça, il y a un problème majeur : le gouvernement chinois est de plus en plus autoritaire, pour ne pas dire totalitaire. Il s’est engagé dans une fuite en avant, comme bien des dictatures le font lorsqu’elles sont prises en flagrant délit d’incompétence ou d’abus de pouvoir. [...] Le président Xi Jinping a échoué a plusieurs niveaux et il risque de passer un mauvais quart d'heure.»