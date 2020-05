Le gouverneur de L'État de New York se fait tester en direct à la télévision

Le gouverneur de l’État de New York s’est soumis dimanche à un test de dépistage de la COVID-19 en direct à la télévision. Dans la foulée, il a incité les travailleurs de l’État à suivre son exemple.

Ce test a été effectué auprès du démocrate Andrew Cuomo lors de sa conférence de presse quotidienne consacrée à la pandémie.

« Il faut être intelligent, solidaire et discipliné », a-t-il affirmé avant qu’une médecin - portant un habit de protection et une visière - lui insère un coton-tige dans le nez.

Mentionnons que le gouverneur a subi plusieurs tests depuis le début de la crise. Or, c’était la première fois qu’il se prêtait à l’exercice devant des caméras.

L’État de New York a été frappé de plein fouet par la pandémie : plus de 350 000 cas confirmés de COVID-19 et environ 22 000 morts.

Environ 40 000 tests ont lieu chaque jour dans l’État de New York depuis quelques temps. Il dispose de 700 sites de dépistage.