COVID-19 | la campagne à la présidentielle américaine reléguée au second plan

Quant à Trump, on le voit tous les jours. Et c’est probablement sa personne qui sera l’élément crucial de la prochaine élection, le 3 novembre. Il a été sévèrement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. Il a démontré peu de leadership au cours de cette pandémie, incapable de proposer un plan précis aux élus et au reste des Américains.

Par ailleurs, Donald Trump doit maintenant redresser une économie terriblement affaiblie par la COVID-19. Chose qui permettra aussi aux électeurs d’évaluer l’homme qui sollicite un second mandat comme président.

Notons que le pays se déconfine de plus en plus.