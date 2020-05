«War Speed» | Donald Trump poursuit sa course au vaccin

Donald Trump poursuit sa course au vaccin. Les États-Unis ont investi un milliard de dollars dans un partenariat avec des laboratoires. Le président américain croit d’ailleurs qu’un un vaccin sera disponible avant la fin de l'année.

Il est urgent de trouver un vaccin et l’administration Trump a pris les grands moyens pour y parvenir.

Il faut dire que les États-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde par la COVID-19 : plus de 87 000 morts et un taux de chômage à environ 15 % de la population active.