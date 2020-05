COVID-19 | Le Dr américain Anthony Fauci est en quarantaine

Aux États-Unis, trois membres du groupe de travail sur la COVID-19 de la Maison-Blanche, y compris le Dr Anthony Fauci, se sont mis en quarantaine après être entrés en contact avec une personne déclarée positive à la maladie, selon The Associated Press.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses et membre du groupe de travail, est connu des Américains pour ses explications vulgarisées à propos du coronavirus.

Le Dr Robert Redfield, directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, et le commissaire de la Food and Drug Administration, Stephen Hahn, sont également en quarantaine.