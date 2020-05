Coronavirus: la Belgique est-elle si durement affectée qu'on le dit?

«C’est surtout la presse internationale qui présente la Belgique comme étant un pays durement touché, troisième nation après L’Italie et l’Espagne. Dans les médias nationaux, c’est plus nuancé ou différent. Puisque le pays est petit, le virus se propage plus vite dans les secteurs ayant une population très dense. […] La manière de comptabiliser les hospitalisations et les morts varie beaucoup d’un pays à l’autre, ce qui rend les comparaisons bien difficiles [voire tendancieuses].»