Le Parti communiste autoritaire de la Chine est-il une menace pour le monde?

Le gouvernement du Parti communiste chinois est-il devenu un danger pour la Chine et pour l’humanité tout entière? Sa manière inquiétante de gérer la pandémie de COVID-19 est-elle à l'image de cette vieille formation politique autoritaire? Le spécialiste de l'Asie, Loïc Tassé rappelle que celle-ci est «une créature de l’Occident» .

Dans un article publié dans le Journal de Montréal, Loïc Tassé revient sur les grands pans de l’histoire politique chinoise, aux XIXe et XXe siècles.

Il explique notamment comment les dirigeants communistes chinois sont parvenus à remettre le pays sur les rails, notamment grâce à l’aide des Russes et des Américains.

La modernisation de la Chine a été réalisée en bonne partie avec l’aide de l’Union soviétique, dès 1950, et des États-Unis à partir des années 1970.

Aujourd’hui, le gouvernement chinois est devenu de plus en plus autoritaire et belliqueux, selon Loïc Tassé.

Il s’interroge en fait sur la capacité du parti communiste à gouverner adéquatement la Chine.

«L’épisode de la COVID-19, l’hypercentralisation du gouvernement de Xi Jinping et la surveillance totalitaire des citoyens chinois laissent penser que non», peut-on lire dans son article.

«Le gouvernement chinois a caché la naissance de l’épidémie. Il a ensuite prétendu que la maladie n’était pas transmissible entre humains, alors que les médecins sur le terrain savaient que le virus était extrêmement contagieux. Il a manipulé les données sur la pandémie en minimisant le nombre de personnes infectées et le nombre de décès. Il a enfin transmis de manière très parcimonieuse les informations qu’il détenait sur le nouveau coronavirus»