Les États du Wyoming et de New York | Deux mondes bien différents quant à la pandémie

Tandis que le Wyoming va relancer prochainement son économie en diminuant ses règles de confinement, l'État de New York continue son difficile combat contre la COVID-19. Selon le gouverneur Andrew Cuomo, il y a au moins une lumière au bout du tunnel.

Les autorités du Wyoming n’a confirmé que deux décès en raison de la COVID-19. Il y a une centaine de cas d’infection.

La très petite population du Wyoming, environ 600 000 habitants, ne peut se comparer à la densité de celle de l’État de New York, qui est de 20 millions de personnes. En plus, la mégapole New York est fréquentée annuellement par des millions de gens en provencance du monde entier.