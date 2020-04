COVOID-19 | Les États-Unis sont le pays le plus meurtri du monde

«Dans la mégapole, on dénombre plus de 5740 cas. Les ambulanciers ont noté qu’au cours des 2958 personnes sont mortes à domicile, notamment d’arrêt cardiaque. C’est 2500 décès de plus qu’en période sans la crise. Le bilan final sera visiblement beaucoup plus grand que les chiffres officiels publiés actuellement. Par ailleurs, 20 sans-abri sont morts. 7000 policiers (20% des agents new-yorkais) sont en congé de maladie. La grande question: est-ce que Donald Trump va ordonner prochainement la réouverture de l'économie américaine.»