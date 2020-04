L'État de New Yrok n'est pas prêt à affronter le plus fort de la pandémie, selon Andrew Cuomo

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a indiqué que les citoyens avaient 7 jours afin de se préparer avant que la pandémie atteigne son paroxysme.

Lors d’un point de presse quotidien, samedi, il a souligné que l’État n’est pas prêt à affronter cette éventuelle pandémie sévère.

Il a précisé que New York, tout comme bien d’autres États du pays, manque gravement d’équipements médicaux, dont des masques et des respirateurs.

Après beaucoup de commentaires évasifs au fil des jours, le président américain, Donald Trump, a récemment reconnu que les deux prochaines semaines seraient fort éprouvantes aux États-Unis.

Plus de 300 000 cas

Les États-Unis ont dépassé la barre des 312 000 cas recensés de nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins.



La pandémie a fait plus de 8 500 morts dans le pays.



La pandémie de la COVID-19 a tué plus de 46 000 personnes en Europe, dont près de 85% en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni.



L'Italie et l'Espagne sont les pays au monde comptant le plus de morts.



À l'échelle mondiale, on parle d'un million 213 000 cas, dont plus de 65 000 morts.