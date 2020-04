Des gens de certains États américains résistent encore à l’isolement

Même si la moitié des gens de la planète sont actuellement en isolement à la maison, certaines personnes habitant aux États-Unis résistent encore aux consignes.

Notons que les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par le coronavirus.

Selon le New York Times, l’Arkansas, l’Iowa, le Nebraska, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud n’ont toujours pas de règle mise en place demandant aux citoyens de rester à la maison.

Tous ces États ont des gouverneurs républicains.

Quant à la Floride, elle n’a emboité le pas que jeudi.

Dans l’Utah, le Wyoming, l’Oklahoma et la Caroline du Nord, l’État n’oblige pas non plus les citoyens à s’isoler.

Heureusement, les plus grandes villes de ces États ont émis des consignes à cet égard.

Les gouverneurs des États du Texas et de l’Alabama ont préféré de leur côté laisser au maire de chaque ville le soin de décider si l’isolement était nécessaire.