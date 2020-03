Le nombre de cas explose aux États-Unis, les morts s’accumulent en Europe

Une autre journée de pandémie et encore plusieurs nouveaux records sont établis dans plusieurs pays du monde.

Commençons par les États-Unis où, en l’espace de cinq jours, les Américains ont vu le nombre de personnes infectées être multiplié par deux. Si, vendredi, l’Italie et les États-Unis étaient à égalité pour le nombre de cas totaux avec près de 80 000 cas chacun, le scénario n’est plus du tout le même quelques jours plus tard seulement.

Les Américains possèdent maintenant plus de 174 000 cas confirmés positifs. C’est plus du double de ce qu’a vécu la Chine (81 500) durant l’entièreté de la crise. Les États-Unis sont seuls en première place et personne ne s'en approche.

C’est à se demander où la hausse s'arrêtera. L’augmentation composée des cas nous fait craindre le pire.

L’Italie (105 800) est le seul autre pays à compter plus de 100 000 cas totaux.

Mais l’Italie a aussi d’autres problèmes, le nombre de décès ne diminue tout simplement pas. Encore mardi, plus de 800 personnes en Italie ont perdu la vie des suites du coronavirus. Ça ne s’améliore tout simplement pas. Ils en comptent maintenant près de 12 500, c’est encore plus de 4000 de plus que l’Espagne.

Les Italiens semblent noter une amélioration au chapitre des nouveaux cas par jour, eux qui en ajoutent approximativement 4000 quotidiennement. C’est une amélioration, après avoir passé plusieurs journées à en ajouter plus de 6000 par jour.

Attention à la France

Si l’Espagne est encore loin derrière l’Italie pour le nombre de décès, l’avenir ne semble pas très radieux. Les Espagnols possèdent présentement le plus de patients en état critique au monde avec plus de 5600. Mais attention, la France commence à les talonner. Ils sont maintenant deuxièmes pour les cas graves avec plus de 5000. Ils sont passés devant l’Italie dans les 24 dernières heures, ce qui laisse croire que le pire est encore à venir.