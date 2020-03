«La petite marche de santé à laquelle vous avez droit, nous, malheureusement, on n’y a pas droit» - Une Québécoise en Italie

En période de crise, certains disent que quand on se compare, on se console. Il suffit de voir ce qui se passe en Italie pour apprécier ce que nos dirigeants québécois et canadiens ont mis en place pour lutter contre le coronavirus.

L’Italie est l’un des deux pays d’Europe – avec l’Espagne – à être durement touchés par le coronavirus.

Plus de 11 500 personnes sont décédées de la COVID-19, dont de nombreux médecins et infirmières qui ont soigné des personnes infectées sans le savoir au tout début de la crise.

Au micro de Paul Arcand mardui, Ann Lisa Desjardins, une Québécoise qui vit en Italie depuis 10 ans a témoigné de la réalité des Italiens confinés à leur domicile depuis plusieurs semaines.