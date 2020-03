Un navire de la marine américaine pour aider New York

Dans le but d’aider les nombreuses personnes infectées à New York, l'USNS Comfort, un navire de la marine américaine, a accosté à Manhattan lundi. Le grand navire peut contenir 1000 lits.

« C’est comme si on ajoutait un hôpital de plus à New York », a indiqué le maire Bill de Blasio.

Le docteur Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses et conseiller du président Trump sur la pandémie, a indiqué que les cas de coronavirus n’étaient pas près de diminuer à New York.

Le président Donald Trump a pris note de ces informations et a recommandé de poursuivre les mesures d’isolement jusqu’à la fin avril.

Le président a aussi finalement demandé aux gens d’accentuer le mouvement de distanciation sociale, décision qui a été bien reçu le département de la santé publique des États-Unis.

« Cela n’aurait pas été une bonne idée de maintenant ralentir la cadence, alors que c’est le moment de mettre la pédale au fond », a expliqué le Dr Fauci au USA Today.

C’est lorsque Fauci a expliqué qu’entre 100 000 et 200 000 Américains allaient mourir de ce virus que l’idée de relancer l’économie à Pâques a été abandonnée.