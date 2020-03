Coronavirus | «Jamais on n’aurait pu s’attendre à ça» -Dre Sylvie De Souza, New York

À New York, la Dr Sylvie De Souza est chef du service des urgences au Brooklyn Hospital Center, elle était entretien avec Paul Houde dimanche matin et souligne qu’en plus des urgences habituelles, les urgences ont reçu près de mille patients au cours des derniers 27 jours.

La ville de New York est la plus durement touchée aux États-Unis.

Le personnel de la Santé est donc complètement débordé et les tests sont actuellement réservés aux gens présentant uniquement des symptômes.

Elle critique d’ailleurs les différents paliers de gouvernement qui ne sont pas cohérents selon elle. Les recommandations d’une ville, d’un État et du fédéral, sans être contradictoires, pourraient mieux être coordonnées selon la cheffe des urgences, ce qui occasionne une grande gymnastique pour le personnel de la santé.

Le président Trump a annoncé samedi soir qu'il renonçait à placer en quarantaine les États de New York, du New Jersey et du Connecticut, après avoir évoqué cette possibilité plus tôt dans la journée.

Le chef de la Maison-Blanche a indiqué qu'il avait demandé au Centre de contrôle des maladies de diffuser un avis «ferme» dissuadant les déplacements, sans pour autant fermer les frontières.

Globalement, le système de santé des États-Unis n’était donc pas prêt à affronter cette pandémie selon Paul Houde.