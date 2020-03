Coronavirus | L'Italie abandonnée et laissée à elle-même

Alors que l’Italie a atteint la barre des 10 000 morts et des 100 000 cas de la Covid-19, la situation de la péninsule est toujours critique malgré que les autorités tentent de prendre le taureau par les cornes depuis deux semaines.

En entrevue avec Paul Houde, la Québécoise Geneviève Rabouin nous expliquait que les autorités ont pris la crise à la légère un peu trop longtemps et qu’il semble très difficile de reprendre le contrôle maintenant un peu partout dans le pays.

Elle explique d’ailleurs que les journalistes italiens questionnent les autorités à savoir pourquoi dès le 2 mars, les villes les plus touchées n’ont pas été mises en confinement… mais malheureusement, les autorités n’ont pas de réponse à offrir.

Du personnel médical est de plus épuisé en Italie et madame Rabouin explique que plusieurs abandonnent littéralement et retournent chez eux, bien que les médias et les réseaux sociaux mettent de l’avant des messages de support et de remerciement.

Geneviève Rabouin explique aussi que 50 membres professionnels de la santé ont perdu la vie depuis le début de la crise et que du matériel de santé, commandé et payé par l’Italie, a été retenu aux douanes d’autres pays qui auraient semble-t-il préféré conserver le tout...

Les responsables italiens clament qu’ils ont été laissés tomber par l’Union européenne et madame Rabouin abonde encore en ce sens, alors que l’Union européenne n’a pas su répondre aux besoins de l’Italie. Un mouvement de sortie de l’Union européenne prend d’ailleurs de l’ampleur en Italie depuis quelques temps.

Peut-être assistons-nous au début de la fin de l’Union européenne tel que nous la connaissons qui sait...