États-Unis | La pandémie tourne au duel entre Donald Trump et Andrew Cuomo

Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé samedi soir qu'il renonçait finalement à placer en quarantaine les États de New York, du New Jersey et du Connecticut, après avoir évoqué cette possibilité plus tôt dans la journée.

Le chef de la Maison-Blanche a indiqué qu'il avait demandé au Centre de contrôle des maladies de diffuser un avis «ferme» dissuadant les déplacements pour entrer ou sortir de ces États, sans pour autant fermer leurs frontières.

Les États-Unis comptent désormais 124 000 cas d’infection du coronavirus, dont près de 2 200 morts.

L'État de New York est le plus durement touché avec plus de 53 000 cas pour plus de 800 morts.

La ville de New York a perdu 200 personnes en 24 heures en raison de la COVID-19.

Au moins 672 décès sont associés à la maladie depuis le début de la crise.

Trump et Cuomo

Avec la crise du coronavirus en arrière-plan, Donald Trump et le gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo, offrent une opposition quasi-spectaculaire depuis quelques jours.

Le gouverneur, qui est en poste depuis 9 ans, s'adresse à la population au cours d'une conférence de presse rituelle qui tranche souvent avec avec celles de Donald Trump.