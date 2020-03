Coronavirus | L’Italie empile les morts, les États-Unis en chute libre

Le nombre de morts en Italie est toujours à la hausse. La péninsule italienne a enregistré un record de décès dans les 24 dernières heures.

Après six jours consécutifs avec une gradation allant de 600 et 800 morts, ce n’est pas moins de 919 nouveaux décès qui ont été comptabilisés depuis hier, les propulsant au-dessus de la barre des 9000 morts. Un triste constat.

L’Espagne a aussi vécu une première journée à plus de 500 pertes de vie, elle qui approche les 5000 décès.

Où s’en vont les États-Unis?

Plus près de chez nous, sans surprise, les Américains ont pris la première position mondiale pour ce qui est des cas actifs 89 000 et totaux 93 000 de coronavirus. Et la courbe de progression indique que ça ne s’arrêtera pas là. Près de 8000 nouveaux cas ont été enregistrés dans les 24 dernières heures au pays de l’oncle Sam. Aucun autre pays ne vit une augmentation aussi fulgurante.

Finalement, la Chine est officiellement passée sous la barre des 3500 cas actifs, une première depuis le début de la crise. Le pays d’origine du coronavirus est maintenant passé au troisième rang mondial pour les cas actifs à un peu plus de 81 000.